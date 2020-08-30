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سيارة ياسمين صبري تثير الجدل بعد الكشف عن صورتها و سعرها

السيارة
السيارة
 
الأحد، 30-08-2020 06:50 ص خلود عادل
حالة من الجدل انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة لتخليص جمركي يخص سيارة رولز رويس باسم الفنانة ياسمين صبري.

وتبين أن سعر السيارة + التخليص الجمركي يصل إلى 10 مليون جنيه (9.8 مليون جنيه تقريبا).

ويبلغ ثمن السيارة 6 مليون و113 ألف و545 جنيه، إضافة إلى رسوم تم تحصيلها كتراخيص لدخول السيارة من الجمرك تُقدر بـ
3 مليون و717 ألف و137 جنيها .

واستنكر ناشطون سعر السيارة فيما رأى البعض أنه طالما تتناسب السيارة مع دخلها أو دخل زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة فلا بأس بشرائها.
 

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