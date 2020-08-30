سيارة ياسمين صبري تثير الجدل بعد الكشف عن صورتها و سعرها

الأحد، 30-08-2020
06:50 ص
خلود عادل
حالة من الجدل انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة لتخليص جمركي يخص سيارة رولز رويس باسم الفنانة ياسمين صبري
.
وتبين أن سعر السيارة + التخليص الجمركي يصل إلى 10 مليون جنيه (9.8 مليون جنيه تقريبا).
ويبلغ ثمن السيارة 6 مليون و113 ألف و545 جنيه، إضافة إلى رسوم تم تحصيلها كتراخيص لدخول السيارة من الجمرك تُقدر بـ
3 مليون و717 ألف و137 جنيها .
واستنكر ناشطون سعر السيارة فيما رأى البعض أنه طالما تتناسب السيارة مع دخلها أو دخل زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة
فلا بأس بشرائها.