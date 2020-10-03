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سيادة الرئيس أنقذ ابني.. رسالة مؤثر من والد طفل

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صورة من الفيديو
 
السبت، 03-10-2020 11:33 ص إيمان هاني

استغاث محمد صلاح، والد الطفل عمار، الذي يحتاج إلى زراعة رئتين بالرئيس عبد الفتاح السيسي بعدما ساءت حالة ابنه منذ أغسطس الماضي.

وقال "صلاح" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية الأولى المصرية: "ابني عمار محجوز منذ 31 أغسطس بعدما شعر بخنقة وعدم قدرته على التنفس وضربات قلبه كانت سريعة، روحت به مستشفى طنطا الجامعي، والدكاترة قولي إن حالته اتحسنت".

وأضاف: "روحت به ولكن حالته ساءت فرجعت تاني وعملوله أشعة مقطعية وأثبتت أن ابني عنده تكسيات على الرئة، وأنهم معندوهمش علاج لابني غير تركيب أنبوبة صدرية، معقبا :" سيادة الرئيس انقذ ابني ".
 

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