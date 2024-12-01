"سيئة جارية على روح محمد رحيم".. طبيب شيرين يعلق على زلة لسانها في حفل الكويت

رد الدكتور نبيل عبد المقصود الطبيب المعالج للفنانة شيرين عبد الوهاب على مروجي الشائعات بشأن زلة لسانها حينما قالت سيئة جارية على روح محمد رحيم بدلا من صدقة جارية في حفلها بالكويت.

وكتب نبيل عبد المقصود على حسابه بموقع فيسبوك ..

حان وقت الرد…

أغلب رواد ووسائل الميديا كانوا بيسألوني عن صحة شيرين عبد الوهاب ….وعن الشائعات المغرضة التي تناولها البعض وكنت مؤجل الرد عليهم…..

والآن …حان وقت الرد … لنفي كل ما تردد حولها حيث أبدعت وتألقت شيرين في حفلتها بالكويت واستمرت في الغناء المتواصل لمدة ساعتين رغم شدة برودة الجو وإقامة الحفلة في جو مفتوح….. لكن حبها لفنها….. وتفاعل جمهورها معها أفرز لوحة فنية رائعة.

( تناولت الميديا بعض الكلمات العفوية غير المقصودة التي صدرت منها أثناء الحفل

لكن أحب أقول إن شيرين إنسانة طيبة وعفوية جدا واللطيف إن جمهورها بالحفلة أشعل الحفل بالنداءات والتصفيق لها لمعرفتهم بعفويتها غير المقصودة)

ان شيرين عبد الوهاب هى صاحبة الصوت الفريد الذي يؤهلها لأن تكون ……

ملكة الطرب العربي

د نبيل عبد المقصود

وأحيت أمس الفنانة شيرين عبد الوهاب في ليلة ساحرة ووسط حضور كامل العدد، قدمت النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا استثنائيا في الكويت، حرصت من خلاله على تكريم اسم الملحن محمد رحيم، الذي رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة.

أثناء الحفل، أدت شيرين أغنية "مشاعر" التي لحنها محمد رحيم، وهي من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا وحازت على إعجاب الجمهور، وقدمت شيرين الأغنية بمشاعر مؤثرة، مع عرض صور للملحن الراحل على شاشات الحفل، وطلبت من الجمهور قراءة الفاتحة على روحه والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

انطلق الحفل في أجواء مفعمة بالحماس، حيث تواجد عدد من المرافقين لشيرين لمساندتها والاحتفال معها بنجاح ألبومها الجديد، ومنهم الموزع توما والشاعر عزيز الشافعي، والملحن مدين، والشاعر تامر حسين، وقدمت شيرين مجموعة من أجمل أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وعندما وصلت إلى أغنية "مشاعر"، عرضت صورا للملحن الراحل محمد رحيم على الشاشة، وطلبت من الجمهور الدعاء له بالرحمة والمغفرة، في لحظات مؤثرة للغاية، حيث أظهرت شيرين مدى ارتباطها بالراحل واحترامها لإرثه الفني.

وفى وقت لاحق ، قال الطبيب الخاص بالفنانة شيرين عبدالوهاب، إن التزام المريض النفسي بتعليمات الطبيب هي أولى خطوات الشفاء، وأن الدعم الاجتماعي للمريض من الأشياء المؤثرة جدًا في حياته العلاجية.

وأضاف أن كثرة الحديث مع المريض النفس عن أزمته، تعرقل مراحل علاجه.

وتابع نبيل عبد المقصود: الشباب لا يمتلكون ثقافة عن المخدرات ويعتزلون المجتمع بعد الدخول في هذه البوتقة، وهذه التغيرات لا بد من إصلاحها وعودتها إلى مسارها الطبيعي.

وأكمل: أقرب شخص إلى الشخص المتعاطي للمخدرات؛ هو الوحيد القادر على إصلاحه وتهذيبه وتوجيه النصائح له، دون التهور والدخول في مغالطات عنيفة، بعيدًا عن مشاركة الأب في هذه العملية.

واستكمل أستاذ علاج السموم: نسبة تعاطي المخدرات في مصر تصل إلى 20%، ونسبة الإدمان تصل إلى 3%، فهناك أعداد كبيرة دخلت في هذه البوتقة دون شعور.

ووجه نبيل عبد المقصود رسالة إلى جمهور الفنانة شيرين عبدالوهاب، قائلاً: «اقفوا جمبها وساعدوها، وخليكوا داعمين ليها، وإن شاء الله هترجع قريب بأغاني جديدة وهتكون أقوى من الأول