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"سودانية".. رانيا يوسف تفاجئ الجميع بجنسية والدتها

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رانيا يوسف
 
الإثنين، 19-10-2020 08:26 م محمد فضل

ردت الفنانة رانيا يوسف، عن أصولها وجنسية والدتها بعد تداول أنباء بشأنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشيع أنها تحمل الجنسية السودانية.
ونفت رانيا يوسف، عبر تصريحات تلفزيونية، الأمر مؤكدة أن والديها مصريين ونشآ في طنطا، لافتة إلى تعلقها بوالدها أكثر من والدتها لأن أمها كانت صارمة.
وقالت رانيا يوسف: "أنا مصرية، أمي وأبويا من طنطا، مش صحيح أن والدتي سودانية، ورغم أن أبويا رجل عسكري، كان ظابط في سلاح المشاه، لكن كنت عنده رقم واحد، أبويا كان شديد خارج البيت لكن أول ما يدخل البيت، بالنسبة له أنا حاجه تانية، واتعلمت أصادق بناتي من صداقتي لوالدي".
وأضافت "أمي صارمة شوية وكلمتها لازم تمشي مافيش حوار بيني وبينها وشايفة أنها صح طوال الوقت ومش عايزة حد يعمل حاجه غير اللي هي عايزاه، لكن اللي كان بيلطف الوضع هو والدي".
وكشفت رانيا يوسف أنها كانت عارضة أزياء ثم عملت كمضيفة طيران، قبل الاتجاه للتمثيل.
 

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