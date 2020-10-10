السبت 10 أكتوبر 2020
توقيت مصر 18:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

توصيات جديدة للرئيس "السيسي" بشأن النقل

النصب على ٣٠٠ مصري بزعم إعادتهم للكويت

الإمارات: مهلة الوافدين تنتهي غدًا وهذا ما سيحدث

صدمة في السعودية.. وفاة محمد الأهدل بكورونا

الجمارك تحبط محاولة تهريب أجهزة تجسس وأدوية

تعليق مفاجئ من أحمد فهمي على خناقته مع شيكابالا

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدًا

شاهد.. معركة قوية بين صيادين وثعبان ضخم

"الأوقاف": افتتاح 44 مسجدًا فى 11 محافظة الجمعة القادمة

سواريز يتوعد بالاحتفال أمام هؤلاء إذا سجل في برشلونة

256469_0
سواريز يتوعد بالاحتفال أمام هؤلاء إذا سجل في برشلونة
 
السبت، 10-10-2020 06:20 م الطيب حسين
توعد الأوروجواياني لويس سواريز، بالاحتفال إذا سجل هدفًا في برشلونة أمام المسئولين عن رحيله.

وانتقد سواريز إدارة ناديه السابق برشلونة، مؤكدا أنه لن يحتفل إذا ما سجل هدفا في مرمى الفريق الكتالوني، لكنه سيفعل ذلك أمام هؤلاء الذين اعتبرهم مسؤولين عن رحيله.

وقال سواريز المنتقل إلى صفوف أتلتيكو مدريد، في تصريحات لشبكة "ESPN": "مكثت في برشلونة 6 سنوات، ولم تكن لي مطلقا أي مشكلة، على العكس. قلت منذ 3 سنوات إن برشلونة يحتاج لرأس حربة شاب للتأقلم مع الوقت. لكنهم لم يجلبوا أحدا قادرا على منافستي. دائما كنت في المستوى الذي يحتاجه النادي".

وأضاف: "أستحق الاحترام الذي اكتسبته من أدائي داخل الملعب بدلا من أن أعلم بنبأ رحيلي من الصحافة. أن يأتي مدرب ويقول إنه لن يعتمد علي بعد أن قالت الإدارة إنه سيكون هناك تغيير في تشكيلة الفريق فهذا يثير الشك داخلك، ويجعلك تتساءل هل القرار يعود إلى المدرب أم الإدارة؟".

وبعد أن أحرز 198 هدفا في صفوف الفريق الكتالوني الذي انتقل إليه صيف عام 2014، ما جعله منه ثالث أفضل هداف في تاريخ "البلوغرانا"، عرف سواريز من خلال الصحف الاسبانية بأنه لم يعد ضمن مخططات المدرب الهولندي الجديد رونالد كومان قبل أن يتحدث لدقائق وجيزة هاتفيا مع الأخير.

 

إقرأ ايضا

121237554_1755685644580573_3723152872109222182_n

مشهد يفرح القلب.. عودة أهالي سيناء إلى منازلهم

2e5c441b-7692-457f-8012-50d4debcd5ad

"التعليم" السعودية تصدر قرارًا هامًا بشأن آلاف الطلاب

1-1339524

النصب على ٣٠٠ مصري بزعم إعادتهم للكويت

أخبار متعلقة

صلاح

زيدان يكشف عن النادي الذي سوف ينتقل له محمد صلاح بعد ليفربول