"سوء الخاتمة".. مات أثناء ممارسة الجنس مع عشيقته في الشيخ زايد





في واحدة من أسوأ النهايات مات رجل أثناء ممارسة الرذيلة مع سيدة على علاقة آثمة بها في منطقة الشيخ زايد بالجيزة، إثر تناوله منشط جنسي.

وأصيب الرجل بهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء ممارسته العلاقة مع السيدة، حيث رحل في الحال.

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل شقة بالشيخ زايد.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تحت إشراف العقيد مروان مشرف أن الجثة لشخص يدعى وليد.ر.ع".

التحريات بينت أن المتوفى حضر إلى شقة سيدة تربطهما علاقة آثمة، وتناول جرعة زائدة من منشط جنسي فأصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية فارق على أثره الحياة.

نقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة بالواقعة.