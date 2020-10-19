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سوء الأحوال الجوية مادة للسخرية على مواقع التواصل الإجتماعي

سوء الأحوال الجوية
سوء الأحوال الجوية
 
الإثنين، 19-10-2020 08:12 م المصريون
احتل خبر سوء الأحوال الجوية الذي أقرت به هيئة الأرصاد في مصر خلال الثلاثة أيام القادمة، منصات التواصل الإجتماعي، واصبحت مادة سخرية، حيث أعتبرها البعض بداية لموجة جديدة من كورونا في مصر وفرض الحظر على المواطنين.
حيث أكدت هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لمنخفص جوي في طبقات الجو العليا بداية من الغد، والذي يؤدي بالتبعية لسوء في الأحوال الجوية والتي تصل الي الذروة يومي الخميس والجمعة حيث تزداد فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تكون رعدية أحيانا، لتصل للقاهرة وشمال سيناء.
أما عن القاهرة الكبرى "القاهرة – الجيزة – القليوبية"، فأكدت الهيئة أنه من المنتظر أن تشهد القاهرة الكبرى بعد غد الأربعاء أمطار خفيفة إلى متوسطة، واعتبارا من يوم الخميس 22 أكتوبر وحتى الأحد 25 أكتوبر ، تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات.
 

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