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سهير رمزي تتبرأ من أفلام الإغراء وتعلن ندمها

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سهير رمزي
 
الخميس، 04-03-2021 11:00 ص

احتفلت الفنانة الكبيرة سهير رمزي، مع أصدقائها ومحبيها بعيد ميلادها الـ71 ، إذا ظهرت في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لـ «فانز سهير رمزي» وهي تغني وترقص بحضور عدد من زملائها وصديقاتها المقربات، منهن الفنانة بوسي والإعلامية سهير شلبي والإعلامية سهير جودة والفنانة المعتزلة شهيرة والإعلامية بوسي شلبي.
وحول أفلام الإغراء التي قدمتها في مسيرتها الفنية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات لها مؤخرًا، خلال برنامج «تحت السيطرة» على قناة «النهار»، وهي ترد على سؤال، إذا فوجئت بأحد أفلام الإغراء وهي تجلس في مكان عام مع أسرتها، فماذا يكون رد فعلها تجاه ذلك، قالت إنه إذا حدث ذلك سترحل من المكان على الفور.
وأضافت أنها لا تُحب هذه الأفلام، ولكنها في اللحظة نفسها لن تستطيع فرض سيطرتها على مكان يعرض هذا لها، لافتًة: «حتى وأنا في البيت مش بحب أشوف الأفلام دي وندمانة عليها».
الفنانة سهير رمزي من مواليد بورسعيد في 3 مارس 1950 وقدمت عددا من الأفلام السينمائية منها «البنات عايزة إيه» و«الفضيحة» و«24 ساعة حب» ومسلسل «زينب والعرش».
وكانت قد أعلنت ارتداء الحجاب والتزمت به لمدة 25 عامًا، قبل أن تعود وتتخلى عنه العام الماضي.
 

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