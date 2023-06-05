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سهر الصايغ تعلن فسخ خطوبتها بعد 5 شهور

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سهر الصايغ وخطيبها
الإثنين، 05-06-2023 03:58 م نسمه عبد الوهاب
أعلنت الفنانة سهر الصايغ انفصالها عن خطيبها بعد خمسة أشهر من الخطوبة كتبت سهر الصايغ عبر حسابها بموقع إنستجرام: "اللهم ارزقه خيرًا مني، وارزقني خيرًا منه، تمت فسخ خطوبتي، رأيت منك خيرًا وقابلتك بالخير، فعسي الله ان يبدلنا خيرًا".

وكانت الفنانة سهر الصايغ أعلنت في ديسمبر الماضي خطوبتها من خارج الوسط الفني، وتفاعل معها الجمهور كثيرًا حيث شاركت متابعيها بصورها من حفل الخطوبة.

ونشرت سهر الصايغ عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورًا لها من خطوبتها وكتبت: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اسأل الله ان يتم لنا الخير».








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