سهرة مخدرات تنتهي بمعاشرة أصدقائه الثلاثة لزوجته وتصويرها أثناء مضاجعتها





اعتاد عامل على دعوة أصدقائه لقضاء سهرات لشرب الخمور وتعاطي المواد المخدرة بأنواعها بمنزله بإحدى القرى غرب مركز القوصية بـمحافظة أسيوط والتي كانت تستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي وبعد قضاء سهرةهم الشيطانية يصعد العامل إلى غرفته بالطابق الثاني من المنزل ويخرج أصدقاءه كلا قاصدا منزله وتنزل زوجة العامل من غرفتها لتنظيف مكان مخلفاتهم استعدادا لإقامة سهرةهم الجديدة وتكررت السهرات التي تتصاعد منها روائح المخدرات والخمور حتى أن تطورت بإقامة علاقة غير شرعية مع زوجة العامل وانتهت بـجريمة قتل .

سهرات الشابو والحشيش والخمور



تعود وقائع القضية إلى قيام " منصور . م . م " عامل في العقد الرابع من عمره " المتهم " بدعوة أصدقاءه كلا من " لطفي . ف . م " و " عزت . ج . أ " المجني عليه و شقيقه " محمود " إلى منزله لقضاء سهرات شيطانية لتناول الخمور والمواد المخدرة " الحشيش والشابو " والتي كانت تستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي وبعد مغادرة الأصدقاء تنزل زوجته من غرفتها إلى غرفة الاستضافة بالطابق الأسفل من المنزل " المندرة " لتنظيف مكانهم وكان الزوج يطلب من زوجته تناول مخدر " الشابو " معه بعد مغادرة أصدقاءه وبالفعل تناولت معه وصعدا سويا إلى غرفتهما بعد تنظيف " المندرة "وتكرر الأمر كثيرا بحضور الأصدقاء وتناول الخمور والمواد المخدرة، حسب صدى البلد.

علاقة غير شرعية مع زوجته



وفي احد السهرات الشيطانية تناول المتهم الخمور والمواد المخدرة حتى أن تغلب عليه النوم فصعد إلى غرفته بالطابق الثاني بمنزل ونزلت الزوجة كعادتها لتنظيف مكان سهرةهم الشيطانية ولكن فوجئت بعدم مغادرة أصدقاءه من المنزل وقامت بشرب مخدر الشابو معهم حتى أن تطورت الأمور وأقاموا الأصدقاء الثلاثة علاقة غير شرعية معها وقام الصديق الثاني " المجني عليه " بتصوير زوجة المتهم أثناء العلاقة لتهديدها بالفيديو للرضوخ إليه عندما يطلب منها إقامة علاقة غير شرعية .

استدراج المجني عليه



ولكن شعر الزوج بما حدث مع زوجته وعقد النية على التخلص من صديقه الثاني " عزت " واعد سلاحا ناريا وقام باستدراج المجني عليه عن طريق دعوته لتناول العشاء بصحبته في منزله حيث أنهم كانوا معتادين الجلوس في منزل المتهم لتعاطي مخدر الشابو سويا وعقب تناولهم العشاء قام المتهم بمغافلة المجني عليه وقام بتوثيقه من يديه وقدميه ووضعه داخل سيارة ونقله إلى مزرعة خاصة به بالطريق الصحراوي الغربي وقام بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبه مما أدى إلى وفاته وقام بإلقائه في حفرة سبق وان حفرها المتهم منذ فترة بقصد التنقيب عن الآثار وردم التربة عليه .



السجن المشدد 3 سنوات



وعاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار طارق محمود وصفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة صبري الدسوقي و أحمد عبد الناصر دبوس نائبا رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد أبوسداح ، وأمانة سر ناصر فؤاد و سيد علي ، المتهم " منصور .م . م " بالسجن المشدد 3 سنوات .