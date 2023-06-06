سمير فرج يكشف علاقة الأبراج العالية بواقعة استشهاد الجندي محمد صلاح..فيديو
اللواء سمير فرج
الثلاثاء، 06-06-202304:37 صنسمه عبد الوهاب
كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، القصة الكاملة بخصوص حادث إطلاق النار الذي وقع على الحدود المصرية الإسرائيلية، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود من القوات الإسرائيلية، بجانب استشهاد المجند محمد صلاح.
وقال سمير فرج خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن الجانب الإسرائيلي يعشق خدمة الأبراج العالية لكي تكون الرؤية في مستوى عالي لهم، يمكن كشف المنطقة عن بعد.
وتابع: جنودنا متواجدين على الحدود الشرقية لمصر، ولديهم معداتهم الخاصة «الأسلحة، الأجهزة اللاسلكية» في حفر مجهزة لهم، مشيرًا إلى أن هناك نقط سرية مخفية لا يمكن لأي شخص اكتشافها بسهولة.
وأوضح سمير فرج خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدي البلد، أن الجندي المصري «محمد صلاح» بالأمن المركزي، كان متواجد في الحفرة الخاصة به، وفي تمام الساعة الرابعة فجرًا، عقب اختفاء القمر وأصبح الجو ظلام كالح، بدأ المهربين يتسللوا من السلك الشائك على الحدو