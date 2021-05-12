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سمير غانم: خايف من الموت.. خاصة السنة دي (فيديو)

سمير غانم 123
سمير غانم
Native
الأربعاء، 12-05-2021 02:26 م

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو للفنان المصري سمير غانم من لقاء تلفزيوني مع الفنانة اليمنية أروى، يتحدث فيه عن خوفه من الموت.
ويرقد سمير غانم في العناية المركزة، بأحد المستشفيات منذ أيام عقب تدهور حالته الصحية لمعاناته من توقف وظائف الكلى، كما ان زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز ترقد هي الأخرى بالعناية المركزة لإصابتها بفيروس كورونا.
وأجاب الفنان سمير غانم في الفيديو على سؤال حول “ما أكثر شيء يخيفك؟”، قائلا إنه يخشى الموت بشكل كبير، مضيفا: “ما بحبوش خصوصًا السنة دي الموت كانت فظيع خد كم واحد من الجامدين”.
وأوضح: “احنا بنكبر عارفة يمكن من 10 سنين أو 15 سنة مكنتش افكر أوي بس دلوقتي غير”.

 

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