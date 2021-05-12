سمير غانم: خايف من الموت.. خاصة السنة دي (فيديو)

الأربعاء، 12-05-2021
02:26 م
أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو للفنان
المصري سمير غانم
من لقاء تلفزيوني مع الفنان
ة اليمنية أروى، يتحدث فيه عن خوفه من
الموت
.
ويرقد سمير غانم
في العناية المركزة، بأحد المستشفيات منذ أيام عقب تدهور
حالته الصحية لمعاناته من توقف وظائف الكلى، كما ان زوجته الفنان
ة دلال عبدالعزيز
ترقد هي الأخرى بالعناية المركزة لإصابتها بفيروس كورونا.
وأجاب الفنان سمير غانم
في الفيديو على سؤال حول “ما أكثر
شيء يخيفك؟”، قائلا إنه يخشى الموت
بشكل كبير، مضيفا: “ما بحبوش خصوصًا السنة دي الموت
كانت فظيع خد كم واحد من الجامدين”.
وأوضح: “احنا بنكبر عارفة يمكن من 10 سنين أو 15 سنة مكنتش
افكر أوي بس دلوقتي غير”.