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سمير صبري يقدم بلاغًا رسميًا ضد محمد رمضان مدعمًا بفيديو وصفه بـ«الإباحي»

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محمد رمضان
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الخميس، 25-11-2021 01:04 م

تقدم المحامي سمير صبري المحامي، ببلاغ لجهات التحقيق يتهم فيه الفنان محمد رمضان بنشر فيديو كليب وصفه بـ«الإباحي ويحمل ألفاظا صريحة بذيئة».
وأضاف صبري في بلاغه: أن الوضع تطور إلى ما هو أخطر وأفظع بعد أن كانت الأغاني تحوي على العديد من الألفاظ والإيحاءات الجنسية، أصبح الآن الغناء بالألفاظ البشعة والمتدنية بعبارات فجة صريحة، وذلك على سند من القول إن مجموعة من المرتزقة والعاطلين ظهروا على الساحة الغنائية بغية تلويثها والترويج للبذاءة والبلطجة والمخدرات والتحرش الجنسي بخلاف العديد من الجرائم، وفقا لصحيفة الوطن.
وتابع في بلاغه: أن هذه العبارات والألفاظ في الأغاني هو ما جعل نقابة الموسيقيين برئاسة أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر يتخذ قراراً لا رجعة فيه بوقف ومنع غناء مجموعة من هؤلاء وأخيراً وبحق صدر قرار بوقف محمد رمضان عن إحياء الحفلات أو الغناء كلياً، وإن كان هذا القرار صدر متأخراً جداً إلا أنه أفضل من عدم صدوره.
وأشار صبري في بلاغه، إلى أن «حملة هادفة من البذاءة الغرض منها تلويث سمعة مصر وحضارتها الفنية الشامخة ونثر الأتربة والتلوث على هذه الحضارة الفنية العريقة، وأخيراً يبث المبلغ ضده أغنية له من خلال فيديو كليب تحوي ألفاظاً صريحة دون مواراة صريحة في قذارتها».
واختتم صبري، بلاغه ملتمسا إصدار الأمر بالتحقيق في الواقعة موضوع البلاغ وإحالة رمضان إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
 

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