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سمير صبري يفجر مفاجأة: سعاد حسني ماتت مقتولة في مشاجرة

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سمير صبري يفجر مفاجأة: سعاد حسني ماتت مقتولة في مشاجرة

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سمير صبري وسعاد حسني
 
الأحد، 17-01-2021 06:52 م

في ظل إعادة الحديث عن وفاة الفنانة الراحلة سعاد حسني، التي قيل في رواية وفاتها أنها انتحرت، أكد الفنان سمير صبري، أنه لا يوجد كسر في جمجمة الممثلة المصرية الراحلة، سعاد حسني، وهذا يدل أنها لم تسقط من البلكونة، مستشهدا بتقرير الطب الشرعي البريطاني والمصري.
وقال سمير صبري: "أعتقد أنه تم قتل سعاد حسنى إثر مشاجرة مع أحد ما، وتم ترك الجثمان في الشارع، ولا يوجد انتحار أو أي شيء من هذا القبيل".
وتابع: "كان يعرف أن صاحبة الشقة التي تقيم فيها سعاد حسنى في لندن، كانت تتعاطى المخدرات"، مضيفا: "ولما كنت بسألها عن آخر لقاء لها مع سعاد حسني، كان كلامها متضارب، وأنا ذكرت ده في التحقيق الاستقصائي المصور اللي قدمته لحل لغز رحيل السندريلا".
 

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