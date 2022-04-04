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سمية الخشاب: مفيش حاجة اتفرج عليها غير خيبتكم

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سمية الخشاب
Native
Teads
الإثنين، 04-04-2022 09:39 ص

نشرت الفنانة سمية الخشاب ، تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر”.
وكتبت سمية الخشاب “ واضح انه مفيش حاجه اتفرج عليها غير خيبتكم ”.
وغيرت الفنانة سمية الخشاب، صورتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وهي ترتدي حجاب كامل للرأس، يستر شعرها بالكامل، حيث كان الحجاب من قماش الستان، وكان الحجاب طويل من الأمام مطبوع عليه بعض النقوش متداخلة الألوان الرمادية والنحاسية.
انهالت الكثير من التساؤلات وعبارات الغزل على صورة الفنانة سمية الخشاب، وهي ترتدي الحجاب، حيث عبر عدد كبير من متابعيها عن اعجابهم بشكلها وهي ترتدي الحجاب، فقال احدهم: «ما شاء الله شكلك حلو جدًا»، وأخر: « الله يهديك صورتك حلوة كثيرًا بالحجاب».

بينما جاءت التساؤلات عن مدى حقيقة ومصداقية الصورة حيث قالت بعض التعليقات على الصورة التي نشرتها سمية الخشاب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: « هل هذه الصورة حقيقية أم فوتوشوب؟، هل ارتديتي الحجاب حقًا؟، هل ستظلين محجبة للأبد؟».
 

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