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سمية الخشاب: لابد من حصول الزوجين على رخصة للإنجاب

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الثلاثاء، 31-08-2021 09:35 م

طالبت الفنانة سمية الخشاب، بإجراء فحص واختبار لكافة الأشخاص الذين يقدمون على الزواج ومؤهلاتهم لتربية الأولاد، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وعلقت الخشاب قائلة :"انا بطالب برخصة وامتحان لـ الانجاب، يعني قبل ما الازواج يخلفوا يروحوا يطلعوا الرخصة دي فيتعملهم اختبار هل هما مؤهلين يربوا او لا؟ هل هما mentally stable؟ هل هيطلعوا نشأ كويس للمجتمع؟ واللي يسقط فالامتحان يعملوله therapy وياخد كورس تدريب لحد ما ينجح عشان ميظلموش الاطفال معاهم".
وأثار منشور سمية الخشاب الجدل بين متابعيها ما بين مؤيد، وساخر من هذا الاقتراح.
 

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