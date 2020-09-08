سمكة قرش تهاجم رجلاً حتى الموت على شاطئ مزدحم

الثلاثاء، 08-09-2020
09:56 م
فتحي مجدي
لقي أسترالي مصرعه بعد أن هاجمته سمكة قرش
بيضاء كبيرة، على الرغم من قيام راكبي الأمواج بسحبه من الماء في محاولة لإنقاذ حياته.
وقع الحادث المروع، الذي توفي فيه الرال البالغ من العمر 46 عامًا بشكل مأساوي، في شاطئ جرينماونت في كولانجاتا بأستراليا، مساء الثلاثاء.
كان هناك حوالي 40 راكبًا لركوب الأمواج في الماء عندما هاجم القرش الرجل، حيث قال شاهد عيان إنها التهمت ساقه "كلها تقريبًا" من تحت ركبته.
كان ما لا يقل عن ستة أشخاص، بعضهم يرتدي ملابس غطس ويحملون ألواح تزلج على الماء، يُشاهدون وهو يحمل الرجل من الماء إلى الشاطئ.
هرعت خدمات الطوارئ إلى الشاطئ، وعالجت الرجل المصاب في مكان الحادث، لكنه توفي متأثرًا بجراحه.
وقال جاد باركر – شاهد عيان – لموقع (7NEWS): "لقد رصدت لوحة تطفو في صف (ركوب الأمواج)، وكان هناك جثة بجوارها".
وأضاف: "لقد افترضت للتو أنه قد يكون قد تعرض للضرب، لأنه لم يكن يتحرك في الماء. ركضت إلى الشاطئ، وتركت لوحي وذهبت إلى حد ما عبر الصف للوصول إليه".
وتابع: "ربما كان هناك حوالي ثلاثة أشخاص آخرين في الماء يحاولون جره بحلول ذلك الوقت ... في المياه العميقة".
وأشار إلى أن الرجل كان في أيدي المنقذين لركوب الأمواج بمجرد وصوله إلى الشاطئ، حيث تم نقله من الشاطئ على عربة.
تابع باركر: "لقد رحل إلى حد كبير في ذلك الوقت. (الجرح) كان من منطقة الفخذ إلى أسفل، أسفل ركبته مباشرة".
كان راكب الأمواج ليو كابرال يصور ابنه البالغ من العمر 13 عامًا في الماء وقت وقوع الحادث.
وقال كابرال لموقع (9News.com.au): "كنت أركز على ابني بكاميرا وسمعت الناس يصرخون: "القرش، القرش، القرش".
وأضاف: "نظرت حولي وظننت أنه ربما يكون دلفينًا. نظرت مرة أخرى إلى ابني وباستخدام الكاميرا، قمت بالتكبير بجواره على يساره ورأيت لوحًا وكان الرجل مستلقيًا في الماء".
وتابع: "أول ما خطر ببالي هو أنني أردت فقط أن يخرج ابني وأصدقائه من الماء ... لم أستطع الشعور بجسدي على الإطلاق، لقد كنت مجمدًا تمامًا، وكنت فارغًا. بدأت أصرخ لابني ليخرج من الماء".
أوضح كابرال، الذي يعيش في المنطقة منذ 12 عامًا، أن موجة من الذعر اندلعت على الشاطئ.
وقال: "كان الجميع يركضون، وكان هناك أطفال يبكون على الرمال... كان عدد قليل من الناس واقفين وكانوا يشاهدون ولم يصدقوا ما كانوا يرونه. "كان الأمر محزنًا للغاية، لقد كان محزنًا حقًا".
تم إخلاء الشاطئ، وأغلقت جميع الشواطئ الأخرى شمال وجنوب جرين ماونت بعد الهجوم. من المتوقع إغلاق الشواطئ البعيدة في جولد كوست يوم الأربعاء. وانتشرت مروحية الشرطة للبحث عن أي أثر لسمك القرش.
وهجوم سمك القرش في جولد كوست هو الأول من نوعه من عام 2012، عندما تعرض راكب أمواج يبلغ من العمر 20 عامًا للعض من شاطئ نوبي، شمال كولانجاتا.