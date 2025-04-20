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سما المصري: منتج عرض علي دور في "الدادة دودي" مقابل إقامة علاقة

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الأحد، 20-04-2025 12:17 م

 

 

 

انهارت الفنانة سما المصري بالبكاء في أول ظهور لها بعد خروجها من السجن، بسبب ما زعمته منتج حاول ابتزازها لمشاركتها في عمل فني، مؤكدة أنها كانت تحتاج إلى الأموال بشدة، وكانت تسعى في العديد من الأشياء لتحصل على المال.

 

وخلال لقائها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس في برنامج «من قريب»، وجه لها سؤالا قائلًا: «فيه منتج حاول ييتزك قالك يا ترتبطي بيا أو مش هتاخدي الدور؟».

أجابت سما قائلة: «آه وكنت محتاجة الفلوس أكتر من الدور وحاولت اشتغل حاجات تانية وبرضو فيها قلة أدب، التحرش والابتزاز والطمع مش في الوسط الفني بس في كل حتة».

تابعت: «بيحصل ظروف مبيبقاش فيه دخل مادي في وقت معين، بقول يارب اديني تلصحة أشتغل أي حاجة أجيب بيها فلوس بس ممدش أيدي لأي حد لأن الحوجة وحشة، خصوصا لما يبقى حد من أقرب الناس ليك ويذلك عشان يديك الحاجة».

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