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سماع أصوات من مقبرة أحمد رفعت.. والأهالي يتجمعون حولها قبل وصول رجال الشرطة

سماع أصوات من مقبرة أحمد رفعت.. والأهالي يتجمعون حولها قبل وصول رجال الشرطة

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الأربعاء، 10-07-2024 10:18 ص

 

تجمع عدد من أهالي قرية إبشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، مساء امس، عند مقابر القرية، وذلك عقب انتشار شائعة بين الأهالي بسماع أصوات من مقبرة اللاعب أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت الراحل، والذي دفن بمقابر أسرته بقرية إبشان السبت الماضي.

وقال سليمان السعدني، مهندس معماري، وأحد أقارب اللاعب الراحل أحمد رفعت، وفق موقع «صدى البلد»، إن ما تردد بسماع أصوات من مقبرة اللاعب أحمد رفعت شائعة لا أساس لها من الصحة، وتجمع الأهالي وأقارب وأسرة اللاعب الراحل للتأكد من صحة ذلك، ولم يثبت أي شيء، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، انتقلت إلى مقابر إبشان، فور إبلاغها بذلك، ونجحت في فض تجمع الأهالي بالتنسيق مع أسرة اللاعب الراحل أحمد رفعت.

إطلاق اسم أحمد رفعت على مركز شباب إبشان

وفي سياق متصل، أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أصدر قرارًا رقم 987 لسنة 2024، بإطلاق اسم اللاعب الراحل أحمد رفعت على مركز شباب إبشان التابع لإدارة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، مسقط رأسه، تخليدًا لذكراه وسيرته الطيبة طوال مسيرته الرياضية.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن قرار إطلاق اسم أحمد رفعت جاء تكريمًا للاعب الراحل الذي كان لاعبًا بارزًا في منتخب مصر ونادي مودرن سبورت وكان نجمًا كرويًا شرف مصر على المستوى الدولى.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد أدى واجب العزاء لأسرة اللاعب الراحل "أحمد رفعت"، يوم الأحد الماضي، بقرية إبشان مركز بيلا، مقدمًا خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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