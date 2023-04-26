الأربعاء 26 أبريل 2023
توقيت مصر 14:00 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نجيب ساويرس يسخر من فيديو للجيش السوداني

"قدِّم ساعتك 60 دقيقة".. الحكومة تعلن بدء العمل بالتوقيت الصيفي بعد ساعات

"دي خطوبة ولا شهر عسل؟".. فنانة شهيرة تثير الجدل بصور حميمية مع خطيبها

من هم أكبر شركاء مصر التجاريين؟

علامة أثناء الاستحمام تكشف عن الإصابة بالسرطان

صدمة.. فقدان الاتصال بمركبة "راشد" قبل وصولها إلى سطح القمر

سماح تطلب الخلع: ضبطته مع خطيبته السابقة على سريري

تفاصيل النصب على هاني شاكر في البحرين من متعهد حفلات

تزوج فتاتين في يوم واحد وعندما حاول كشف وجه إحداهن كانت الصدمة(فيديو)

شاهد.. إصابة أردوغان بحالة إعياء على الهواء

ADS
 

سماح تطلب الخلع: ضبطته مع خطيبته السابقة على سريري

108
ارشيفية
Native
Teads
الأربعاء، 26-04-2023 10:50 ص

 

 

أقامت "سماح م."، ربة منزل، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررة طلبها: "ضربني بـ "المطواة"، وشوفته بيخوني مع خطيبته السابقة في بيتي".

 

تروي "سماح"، التي تبلغ من العمر (29 سنة)، أنها تزوجت من "سامي س."، (33 سنة)، صاحب مغسلة سيارات، مشيرة إلى أنها لم تكن تعلم باستمرار حب زوجها لخطيبته القديمة"، وشخصيته غير اللائقة، خلال فترة التعارف عليه وجدته بشوش ومحترم وملتزم.

 

وقالت الزوجة في دعواها، التي حملت رقم 2350 لسنة 2021، إن الزوج تظاهر أمامها بالحب حتى وافقت على الزواج منه، مشيرة إلى أنه طالب من أسرتها باتمام حفل الزفاف خلال شهر.

 

استكملت "سماح": "زوجي طالبني بالذهاب إلى أسرتي لتعرض شقيقتي لحادث تصادم وبالفعل بعد زيارتي لها فوجئت باتصاله يطلب مني التأخير" خليكي أنا هاجي اخدك"، وهنا دخل الشك قلبي بعد زيارتي لمحل عمله دون أن أقابله، لعدم وجوده، وهنا لم أجد أمامي سوى العودة للمنزل للاطمئنان عليه بعد عدم استجابته لاتصالتي على هاتفه.

 

تابعت معاناتها: أنها بمجرد فتح باب شقتها شعرت بوجود أشخاص بغرفة نومها، وهنا كانت الصاعقة عندما ضبطت زوجها في أحضان خطيبته القديمة التي فرت بمساعدته من الشقة ليفاجئني بعدها بالتعدي عليا بـ "مطواة" حتى لا أخبر أحدا بما حدث لينقلني على إثرها للمستشفى، وطالبته بعدها بالطلاق لكنه رفض، وقام بتهديدي.

 

اختتمت الزوجة، أنها أدركت استحالة المعيشة معه، وقررت الانفصال عنه، وأقامت دعوى خلع، ولا تزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.

 

إقرأ ايضا

853012_0

نجيب ساويرس يسخر من فيديو للجيش السوداني

مصطفى مدبولى تكافل

"قدِّم ساعتك 60 دقيقة".. الحكومة تعلن بدء العمل بالتوقيت الصيفي بعد ساعات

298

"دي خطوبة ولا شهر عسل؟".. فنانة شهيرة تثير الجدل بصور حميمية مع خطيبها

أخبار متعلقة

download

" أقسم بالله ما بخلف".. يعمل في وظيفة مرموقة وينكر نسب طفلته

2023_4_19_22_18_18_359

"مراتك بتخونك ومنزلة صورة بشعرها".. ينهي حياة زوجته بـ 10 رصاصات أمام أطفاله

838

عروس تطلب الخلع بعد 15 يوم زواج: قالي دي مربيته وخاني معاها في بيتي

7028281131536407802

زوجة وعشيق وزوج مغدور.. النيابة للشباب: أحسنوا اختيار شريكة الحياة

2023_3_10_13_42_20_655

الطفل الناجي الوحيد يكشف سبب مجزرة الإسكندرية: قولت لبابا في رجالة بتيجي لماما

2023_3_28_14_52_0_201

صادم/ يقتل زوجته أمام أطفاله بسبب خيانتها.. وشقيقها: تستحق القتل