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سماح أنور تصدم الجمهور في أحداث ظهور لها

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سماح أنور تصدم الجمهور في أحداث ظهور لها

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سماح أنور
Native
Teads
الثلاثاء، 31-01-2023 09:55 ص

فاجأت الفنانة سماح أنور جمهورها خلال الساعات الماضية، بعد نشرها صورة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك” من كواليس أحدث أعمالها الدرامية “بطن الحوت”.

 

وصدمت الفنانة سماح أنور جمهورها بالصورة، حيث جاءت إطلالتها مختلفة بشكل كامل عن الأعمال الدرامية التى ظهرت بها من قبل.

 

مسلسل “بطن الحوت” من إخراج أحمد فوزي، ومن بطولة محمد فراج وباسم سمرة وأسماء ابو اليزيد وسماح أنور وعبد العزيز مخيون، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم، وتدور أحداثه فى إطار 15 حلقة فقط.

 

وكان آخر أعمال الفنانة سماح أنور هو مسلسل "الليلة واللى فيها"، والذي تصدر قائمة الأفضل وقت عرضه.

 

 

والعمل مكون من 6 حلقات، وبطولة زينة، ومحمد شاهين، ومطرب الراب أبى يوسف، وسماح أنور، وعلاء مرسي، وآلاء سنان، وبكري خالد، ووليد حامد، وشيما الشريف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة في أول تعاون يجمعه بالنجمة زينة، وتدور الأحداث في إطار من الغموض والتشويق.

 

قصة المسلسل تدور حول رشا مهندسة الديكور (زينة) والمتزوجة من أيمن (محمد شاهين)، ويطارد رشا ماضٍ أليم تسبب فى اضطرابات نفسية لها وجعلها تذهب إلى طبيب نفسى بدون علم زوجها، وتشاء الظروف أن تستضيف حاتم (أبيوسف) فى منزلها وتدخل معه فى علاقة، ولكنه يموت فجأة فى المنزل، فتجبر رشا على إخفاء جثته عن زوجها واللجوء إلى أساليب تضعها عرضة للابتزاز والخوف.

 

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