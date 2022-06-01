سماح أنور تخرج عن صمتها وترد.. هل «أدهم» ابنها من سمير صبري؟

الأربعاء، 01-06-2022
09:41 ص
بعد تصريحات محمد عشوب المنتج
السينمائي وخبير المكياج، حول وجود ابن للفنان
سمير صبري من فنان
ة شهيرة، مؤكدًا
وجود شبه كبير بينه وبين والده، خرجت الفنان سماح أنور
للرد في فيديو مع الإعلامي
عمرو الليثي في لقاء سابق، نشره الأخير على صفحته عبر "فيسبوك".
وقالت سماح خلال لقائها مع
الليثي: «اتجوزت مرة واحدة أبو أدهم عاطف فوزي، والله مكنتش قصة حب ولكن في الوقت
ده كان في حب وتوفي عاطف فوزي وأدهم عمره سنتين، كنا في 1997، وأدهم داخل على 20
سنة، وبعد وفاة زوجي مفكرتش أتجوز تاني ووجود أدهم في حياتي ممنعنيش من الجواز،
وشايفة إنه أنسب إني أكون أم لابني وخلاص، وأنا حابة أعيش لحد وأقوم الصبح علشانه،
لكن لو علشاني مش هقوم من على السرير».
وعن ارتباطها بالفنان
سمير
صبري، ردت قائلة: «كنت أتمنى أتجوزه ومكانش مناسب إننا نتجوز سنًا، وأيا كان إيه
السبب عمرنا ما اتكلمنا عن الحاجات دي، وعمرنا ما قولنا لبعض كلام حب، الناس فاكرة
إن فيه علاقة بجد بس مفيش علاقة بجد ولا حاجة، فيه صداقة بجد بس مفيش كلام في
الموضوع ده».
كان محمد عشوب المنتج السينمائي
وخبير المكياج، كشق عن مفاجأة من العيار الثقيل حول وجود ابن للفنان
الراحل سمير
صبري من فنان
ة معروفة رافضًا الإفصاح عن اسمها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع
الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج «مصر جديدة»، الذي يبث على قناة ETC، أن الفنان
سمير صبري لديه ابن شبه نسخه طبق
الأصل من الفنان
الراحل، وصور نجله منتشرة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابع المنتج السينمائي وخبير
المكياج، أن سمير صبري طلب من الفنان
ة التي أنجب منها نجله الآخر، عدم الإفصاح عن
الأمر إلا بعد وفاته، مضيفا: «اقسم بالله سمير صبري لديه ولدان والتقيت بهم واحد
منهم كان صغيرًا والآخر التقيت به عند والدته الفنان
ة الشهيرة».
وتابع أن «الوحيد الذي يعرف هذا
سر زواج وإنجاب سمير صبري من الفنان
ة الشهيرة هو الفنان
منير مكرم».