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سماح أنور تثير الجدل عن الحجاب: «ربنا خلق لي شعر أغطيه ليه؟»

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سماح أنور تثير الجدل عن الحجاب: «ربنا خلق لي شعر أغطيه ليه؟»

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سماح أنور
 
الثلاثاء، 27-04-2021 09:25 ص

أثارت الفنانة سماح أنور، موجة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحاتها الأخيرة حول ارتداء الحجاب، وما قالته بأن الحجاب ليس فرضًا وأن الله خلق لها الشعر فلماذا تقوم بتغطيته؟، حسب قولها.
وعن سبب ارتدائها الحجاب، قالت سماح أنور، خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج “لحظات جريئة” المذاع على فضائية ” القاهرة و الناس “ تقديم أحمد سالم،:”ربنا خلق لي شعري أغطي شعري ليه؟”.
وعن آيات الدعوة إلى التزام المرأة بالحجاب، قالت: “مين اللي فسر الكلام ده؟ ليرد مقدم البرنامج “الشيوخ “،وتقاطعه الفنانة، قائلة :”الشيوخ يعني بني آدمين زيي، أنا كمان بني آدم وفسرته بطريقة تانية”.
و تابعت :” أئمة أجمعوا على فرض ارتداء الحجاب، لكن أنا بتكلم على ربنا، على القرآن قال إيه، متسائلة:” هل شعري هو المشكلة ولا عورتي هي اللي مشكلة ؟”.
وأثارت تصريحات الفنانة سماح أنور موجة جدل، وهاجمها النشطاء رافضين تصريحاتها عن الحجاب، وقال البعض :" ما ربنا خلق فيكي حاجات تانية ليه مغطياها؟!"، فيما علق البعض :" تب العلماء متخصصين عشان يفسروا القرآن انتي أيه مؤهلاتك عشان تفسريه؟".
 

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