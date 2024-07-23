سلمى أبوضيف تحتفل بزواجها بطقوس غريبة أثارت الجدل





شاركت الفنانة سلمى أبوضيف جمهورها صورا وفيديوهات من فعاليات احتفالها مع زوجها إدريس عبد العزيز بزواجهما.

وظهرت أبو ضيف في الصور التي نشرتها عبر حسابها على "انستغرام"، صحبة عدد من أصدقائها وزوجها، وهم يقومون بطقوس غريبة لفتت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وجلس الثنائي على كرسيين متقابلين بينما أحاط بهما الأصدقاء، وتم نثر الورود على الأرض من حولهما، فيما كان الزوج يحمل في يده عصا خشبية.

وأمسكت سلمى وإدريس بمجموعة من الخيوط التي تصل جميع الحضور ببعضهم البعض، وبدا المشهد كأنه طقوس احتفالية من نوع ما، ربما خاصة بالدولة التي تتواجد فيها سلمى حاليا.