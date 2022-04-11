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سلاف فواخرجي تتصدر الترند بتصريحات دينية صادمة ومشهد مخل (فيديو)

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سلاف فواخرجي
Native
Teads
الإثنين، 11-04-2022 10:04 ص

أثارت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، الجدل بتصريحات صادمة قالتها خلال ظهورها في مقابلة تليفزيونية في برنامج «شو القصة» مع المذيعة رابعة الزيات، جعلتها تتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، منها ما يتعلق بديانتها، وعدم اعترافها بالعذاب في الآخرة، واقتناعها بالمشاهد الرومانسية ومن بينها القبلات في أعمالها الفنية. 
وإليكم ملخص بأبرز التصريحات :

- ربنا أحلى من أن يقوم بحرق عباده.

- الجنة جميلة لكن لم يذهب أي شخص هناك ويحكى عنها
- العقاب والثواب موجود حتى في الدنيا.

- تكفير أي إنسان أمر مرفوض.

- تم تكفيري كثيرًا.. وتكفير الأشخاص هو قمة الكفر.

- البوذي شخص مرضي عنه.

- لا تشتم إلهًا لا تعبده
أرفض الكشف عن ديانتي.

- تربيتي قامت على التردد على المسجد والكنيسة والكنس اليهودي.

- أمي علمتني من صغري من يسألني على ديانتي أقول أنا سورية.
زوجي غضب من مشهد القبلة في «شارع شيكاغو» 
- لم أندم على مشهد القبلة في مسلسل شارع شيكاغو.

- القبلة في إطار العمل وليس بها أي خطأ أو خدش للحياء.

- مشهد القبلة أثار جدلًا كبيرًا وقت عرض المسلسل.

- زوجي وائل رمضان لم يكن راضيًا على القبلة مع شخص آخر.

- لم يفتعل مشاكل معي بسبب القبلة ولكنه كان يشعر بعدم ارتياح.

والدى توفي بسبب جرعة دواء زائدة
- تلقيت عتاب من أقرب أصدقائي بسبب هذه القبلة.

- صديقة وجهت لي عتابًا بسبب المشهد بالرغم من أن ابنتها تقبّل صديقها.



 

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