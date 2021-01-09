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«سكران وحشاش».. رحاب الجمل لـ باسم سمرة: «أنا هاربيك»

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رحاب الجمل
 
السبت، 09-01-2021 02:57 م المصريون

توعدت الفنانة رحاب الجمل، زميلها الفنان باسم سمرة – دون أن تسميه- مهددة بتقديم بلاغ للنائب العام، واصفه إياه بالـ"سكران والحشاش".
وكتبت رحاب الجمل، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": «الممثل السكران.. لما تبقي سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. انت بقي تعتبر ان ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب».
وتابعت رحاب الجمل «لكن تدخل بالامس بروفة فيلم وانت سكران وعايز كمان تلف حشيش ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الاغراب في مكان عام.. ديه ما تتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لان ده قلة ادب وقلة مهنية والمرادي البلاغ للنائب العام علشان ارفع الحرج عن اي زميل او زميلة في طلب المشاركة في البلاغ او الشهادة  يكفي تفريغ الكاميرات .. #انا_هاربيك».
وعادت وكتبت في منشور آخر :" كل الشكر والتقدير لنقابتي نقابة المهن التمثيلية شكرا دكتور اشرف ذكي لاهتمامك ولحرصك علي مصلحة الفن والفنانين .. ولعمل الازم والتحقيق في واقعة امس من مشادة واساءة زميل لي ولزملائي .. وانا اثق في نقابتي انها ستتخذ الازم وتحويل الموضوع للتحقيق" .
وكان الفنان باسم سمرة تعدى على الفنان محمد رمضان خلال حفل زفاف على المسرح أمام الجمهور، ثم تعدى بالألفاظ بعدها بفترة على المطرب عمر كمال خلال إحياءه حفل زفاف أيضًا.
 

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