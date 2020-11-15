سقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

الأحد، 15-11-2020
09:45 م
حذرت هيئة الأرصاد الجوية الجوية، من فرص سقوط أمطار
يوم غد الاثنين، بكنها أشارت إلى أن الطقس
من المتوقع أن يكون لطيفًا على القاهرة والوجه البحري نهارا بارد ليلا.
وذكرت أنه من المتوقع أن يصاحب ذلك شبورة
مائية صباحا والرياح معتدلة، فضلا عن وجود فرص لسقوط الأمطار
الخفيفة على بعض مناطق الوجه البحري.
ويكون الطقس
لطيف نهارا على السواحل الشمالية بارد ليلا يصاحبه أمطار
خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق والرياح نشطة، أما على جنوب سيناء يبقى الطقس
معتدلا نهارا مائلا للبرودة ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وفي الصعيد فإن الطقس
لطيف نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة وتنعدم فرص سقوط الأمطار
هناك سواء شمالا أو جنوبا.
وعن درجات الحرارة المتوقعة، القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 16، السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 17، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 20، شمال الصعيد 24 للعظمى والصغرى 15، جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 16.