الأحد 15 نوفمبر 2020
توقيت مصر 22:41 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

الشرطة تنتفض بعد فيديو مخل في السعودية

تنبيهات هامة من "الصحة" السعودية حول لقاح كورونا

ضاحي خلفان :« يا ويلك إذا غضبوا عليك عيال زايد»

«أبوهشيمة» يتحدث عن زواجه من ياسمين صبري.. فبما وصفها؟

نقل محمد صلاح إلى أحد المستشفيات بالجونة

تصريح هام من مستشار الرئيس عن "كورونا"

ظهور عيب خطير في «آيفون 12 ميني» الجديد

أول فيديو لـ"صلاح" من غرفة العزل.. شاهد كيف سخر منه هذا اللاعب

نزيف وتراجع لسعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد

ADS
 

سقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

202011141253565356
سقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد
 
الأحد، 15-11-2020 09:45 م
حذرت هيئة الأرصاد الجوية الجوية، من فرص سقوط أمطار يوم غد الاثنين، بكنها أشارت إلى أن الطقس من المتوقع أن يكون لطيفًا على القاهرة والوجه البحري نهارا بارد ليلا.

وذكرت أنه من المتوقع أن يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، فضلا عن وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض مناطق الوجه البحري.

ويكون الطقس لطيف نهارا على السواحل الشمالية بارد ليلا يصاحبه أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق والرياح نشطة، أما على جنوب سيناء يبقى الطقس معتدلا نهارا مائلا للبرودة ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وفي الصعيد فإن الطقس لطيف نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة وتنعدم فرص سقوط الأمطار هناك سواء شمالا أو جنوبا.


وعن درجات الحرارة المتوقعة، القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 16، السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 17، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 20، شمال الصعيد 24 للعظمى والصغرى 15، جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 16.

 

إقرأ ايضا

222

«أبوهشيمة» يتحدث عن زواجه من ياسمين صبري.. فبما وصفها؟

محمد-عوض-تاج-الدين-مسشار-الرئيس-لشئون-الصحة-1600x1000

تصريح هام من مستشار الرئيس عن "كورونا"

جثة

وفاة الفنان علي عوض متأثرًا بكورونا

أخبار متعلقة

امطار ورياح

السيول تجتاح قرى ومدن كفر الشيخ

الأرصاد

أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الغد

671383051584056739

بيان وزاري عاجل بشأن السيول المحتملة

ad4f198e497bddbf62c9ab94dd481002

أمطار بمعظم المحافظات.. والأرصاد تحذر

102018231315531036262040

أمطار على القاهرة والسواحل غدًا والأرصاد تحذر

سقوط امطار

«الأرصاد» تحذر من انخفاض درجات الحرارة غدًا الجمعة