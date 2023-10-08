سقطت من هول الصدمة.. نقل زوجة شاعر غنائي شهير للمستشفى بسبب الخيانة





نقلت زوجة شاعر غنائي شهير إلى المستشفى، بعد أن اكتشفت خيانةه مع فتاة من خارج الوسط الفني بعد زواج دام لفترة طويلة.

واعتادت زوجة الشاعر الغنائي على الظهور معه في العديد من المناسبات والمهرجانات، لكنها تعيش حاليا في صدمة من الذي حدث.

ويعد الشاعر الغنائي واحدا من المشاهير في مجاله حيث عمل مع العديد من النجوم منهم عمرو دياب، ، نانسي عجرم، تامر حسني، أنغام، فضل شاكر، محمد منير ، شيرين، محمد حماقي، اليسا، محمد فؤاد وغيرهم .

على جانب آخر قامت هيئة الموسيقى بالمملكة العربية السعودية، بالإعلان عن حفل أو مهرجان للموسيقى والغناء باللغة العربية الفصحى، وهذا ينمي من روح الانتماء والاعتزاز بالحضارة واللغة العربية الفصحى أو كما تسمى لغة الضاد، لذلك سيكون هذا المهرجان مهم للغاية لكافة المواطنين السعوديين والعرب، وكل من ينطق باللغة العربية، لأن هذا إحياء للغة الضاد بعد أن أصبح اللغة العامية لكل دولة عربية تسود وتنتشر وننسى اللغة العربية الفصحى.