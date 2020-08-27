"سقطة على الهواء".. تليفزيون قطر يعتذر رسميًا

الخميس، 27-08-2020
09:39 م
محمد فضل- متابعات
قدم تليفزيون قطر
الرسمي، اعتذارًا رسميًا، عن سقطت
مهنية كبيرة وصفها بغير المقبولة، وقعت خلال تقديم إحدى النشرات الإخبارية.
ونشر تليفزيون قطر
عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بيان قال فيه: "يعتذر تلفزيون قطر عن الأخطاء غير المقبولة التي حدثت في إحدى النشرات أثناء قراءة المذيع لأسماء وألقاب عدد من الشخصيات اللبنانية حيث تمت قراءتها بطريقة غير صحيحة".
وتابع:"ويؤكد تلفزيون قطر أنه تم اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان عدم تكرار هذا النوع من الأخطاء".
وتداول المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد مذيع تلفزيون قطر يقرأ خبرا عن زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ولقائه مع بطريرك الطائفة المارونية اللبنانية بشارة الراعي.
ونطق المذيع عن طريق الخطأ "البطريق" بدلا من "البطريرك" خلال قراءة الخبر.