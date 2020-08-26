الخميس 27 أغسطس 2020
توقيت مصر 04:29 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الحكومة تكشف عن مفاجأة بشأن عدد إصابات كورونا

عاجل.. الحكومة تعلن عن وظائف براتب 7 آلاف جنيه

ارتفاع جنوني في حصيلة إصابات كورونا بفرنسا

بث مباشر.. مباراة الأهلي والجونة في الدوري الممتاز

وفاة الإعلامية عفاف عبدالرازق

أمريكا توجه اتهامًا رسميًا لإسرائيل

بيان من النائب العام بعد هروب7 متهمين بقضية تحرش

فيديو غير مسبوق لأكبر انفجار نووي في التاريخ

سوريا تطرح دواءً معتمدًا في علاج كورونا

قرار كويتي سار للوافدين المنتهية إقامتهم

عاجل

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

سفير نيوزلاندا هام بها إعجابًا.. القصة الكاملة لمانجو «العويسي» المصرية

عويسي
 
الأربعاء، 26-08-2020 09:33 م الطيب حسين
روى الإعلامي نشأت الديهي، قصة واحدة من أرقى أنواع المانجو المصرية تدعى "العويسي"، وذلك بعد الإشادة التي قوبل بها ذلك المنتج المصري من قِبل السفير النيوزلاندي بالقاهرة، جريج لويس.

وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، إنه ذات مرة جال الخديوي إسماعيل باشا، في مزارع الإقطاعيات المصرية، ليتوقف عند أحد مزارعي المانجو.

وتابع أن الخديوي ذاق المانجو المزروع، وأعجب بمذاقه، فسأل صاحب المزرعة عن اسمه، وكان اسمه "عويس"، فقرر إسماعيل باشا تسمية هذا النوع الأفخم من المانجو "عويسي". 

وأضاف أن هناك أنواع عديدة من المانجوالمصرية تقدر بنحو 100 نوع، لافتًا إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع "مليون نخلة" تمكن الدولة من تصدير كميات ضخمة من التمور خلال الأعوام المقبلة.

الجدير بالذكر، أن سفير نيوزيلندا لدى القاهرة، جريج لويس، روّج للمانجو الا?سماعيلية، عبر حسابه على "تويتر" وقال السفير: "هل تعلمون ا?ن مصر تمتلك ما يقرب من 100 نوع مختلف من المانجو وتزرعها حيث تكون جاهزة للتصدير منذ 150 عامًا".
 

إقرأ ايضا

الديهي

نشأت الديهي: فرض رسوم على الطلاب الراسبين قرار «تاريخي»

عبدالغفار

«عبدالغفار»: رسوم الراسبين لا يمثل 15% من تكاليف العملية التعليمية

عبد الغفار

«التعليم العالي»: الراسبون ضيعوا حقهم الدستوري بمجانية التعليم

 

أخبار متعلقة

شاهد تفجير بيروت المدمر بصور الأقمار الصناعية

مصر تمد بيروت بجسر جوي من المساعدات

ارشيف

القصة الكاملة لتمثال "مصر تنهض"

حكم إعدام

إعدام قاتلة والدتها بالسم في المنيا.. القصة الكاملة

شاهد صورة نادرة لـ«عبد الحليم حافظ»

سناء منصور: كدت أدخل السجن أنا وعبد الحليم حافظ بسبب هذا الفنان

محمود كهربا

القصة الكاملة لانفصال "كهربا" عن شقيقة نجمة مسرح مصر

القصة الكاملة لقطع سيدة " العضو الذكري" لزوجها

القصة الكاملة لقطع سيدة " العضو الذكري" لزوجها