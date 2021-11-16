سفير سعودي: التصعيد الخليجي ضد لبنان يتوقف على هذا الأمر

الثلاثاء، 16-11-2021
09:16 ص
كشف السفير السعودي السابق في لبنان
علي عواض عسيري
، أن 350 ألف لبنان
ي من
كُل الطوائف وتٌقدر المؤسسات التي يملكها اللبنان
يون في المملكة 125 مليار دولار ،
فهم يعيشون كأنهم في بلدهم لم يتعرضوا للتهديد من قٍبل أحد .
وتابع عواض عسيري
، خلال مداخلة هاتفية بقناة الحرة ، احتمال التصعيد
الخليجي يتوقف على سلوك العهد وحزب الله والوزراء والإعلام الناقد والسيطرة على تصدير
المخدرات ، ففي الشهر الحالي تم ضبط مليونين و300 حبة مخدرات متجهة إلى المملكة ،
يجب أن تتوقف هذه الأمور وإلا ليش نحرص على هذه العلاقة .
وأضاف: “كنت أعوّل على رئيس الجمهورية لينقل لبنان
إلى مرحلة أخرى وأنا
أرجو ذلك وما زال أمامه سنة من رئاسته” .
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