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سفكوا الدماء وهتكوا أعراضهن.. الإعدام لـ أيمن عبدالمعبود و5 آخرين

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الإثنين، 09-05-2022 02:19 م


قضت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة في الدائرة الثانية بإحالة أوراق أيمن عبدالمعبود الشهير بـ«خُط الفيوم»، و5 آخرين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.
ووجهت محكمة جنايات الفيوم للمتهم 20 تهمة، أبرزها القتل العمد لزوجته وحماته وخطف واحتجاز 12 آخرين؛ واغتصاب وهتك عرض المجني عليهن أثناء فترة احتجازهن بالقوة، وتعذيبهن بأقصى أنواع التعذيب، ومقاومة السلطات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم باحتجاز زوجته وأسرته لمدة شهرين وتعذيبهم بأقسى أنواع التعذيب، بحجة معرفته إدارتهم شبكة للأعمال المنافية للآداب، واستغلال منزله لسلوكهم في غيابه فقرر الانتقام منهم.
وكانت محكمة جنايات الفيوم أجلت الجلسة المُنعقدة في الدائرة الثانية، برئاسة المستشار جنيدي الوكيل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء محمد عبدالوهاب، وأحمد ممدوح مرسي، وأمانة سر حازم السيسي، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، فى جلستها السبت الماضى  محاكمة أيمن عبدالمعبود الشهير  بخُط الفيوم، في قضية قتل زوجته وحماته، واحتجاز 14 رهينة، إلى جلسة اليوم الاثنين، لسماع شهادة شهود النفي، واستكمال سماع مرافعة محامي المتهم، ومحامي المتهمين الآخرين وإصدار حكمها بعد عرض تلك الوقائع كاملة .
 

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