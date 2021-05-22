السبت 22 مايو 2021
توقيت مصر 17:29 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد: عصفوران يتحدان الملحدين.. إلهام ولطف إلهي لا ينكره إلا كل مكابر

بث مباشر.. الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

سفارة إسرائيل توجه رسالة إلى «السيسي» بعد وقف إطلاق النار

ضجة في الكويت.. اكتشاف عدم وجود سورة النساء في المصاحف (فيديو)

فيديو/ الكشف عن جنسية الرجل الذي حاول التعدي على خطيب الحرم المكي

6 معلومات عن الفطر الأسود الذي مات به سمير غانم

شاهد الصدمة.. فنانات شيعن جثمان سمير غانم ثم ذهبن للاحتفال بالرقص

«صاعقة ومظلات وجوية».. وصول قوات عسكرية مصرية إلى السودان

آل الشيخ ينشر فيديو يسخر من نجل رجل أعمال بسبب وزنه الزائد

تشكيل الأهلي أمام صن داونز وموعد المباراة

ADS
 

سفارة إسرائيل توجه رسالة إلى «السيسي» بعد وقف إطلاق النار

_98651200_042851616-1
الرئيس السيسي
Native
السبت، 22-05-2021 01:21 م

وجهت إسرائيل رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة بجهود ووساطة مصرية.
وقالت سفارة إسرائيل في مصر على حسابها بموقع "فيسبوك"، إنها "تتوجه بالشكر والتقدير لمجهودات المسؤولين في التوصل إلى قرار وقف إطلاق النار، وعلى رأسهم القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأضافت "نتمنى أن يعم السلام على إسرائيل وعلى المدنين في غزة".
وصباح أمس الجمعة، بدأ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الساعة التي حددتها المبادرة المصرية.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء الخميس، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع قطاع غزة بعد 11 يوما من القصف المتبادل.
وأشارت الحكومة الإسرائيلية، في بيان لها، إلى أن "القاهرة أبلغت الفصائل الفلسطينية رسميا، أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة الثانية فجرا وسيكون متزامنا ومتبادلا".
 

إقرأ ايضا

tttttttttt

شاهد: عصفوران يتحدان الملحدين.. إلهام ولطف إلهي لا ينكره إلا كل مكابر

21156_135

ضجة في الكويت.. اكتشاف عدم وجود سورة النساء في المصاحف (فيديو)

_118587290_829e1d65-7dc2-434b-8f03-b6d0bba18a05

6 معلومات عن الفطر الأسود الذي مات به سمير غانم

أخبار متعلقة

افراح فلسطين وغزة وقف اطلاق النار

معارضو نتنياهو عن وقف إطلاق النار مع غزة: عار على إسرائيل

عبدالله رشدي

ماذا قال عبدالله رشدي عن تقديم السيسي 500 مليون جنيه لإعادة إعمار غزة؟

188815774_3965108106906818_3452049129286323152_n

شاهد.. لحظة سقوط صاروخ للمقاومة على برج ضخم في قلب إسرائيل

القتلى والمصابين الإسرائليين

يديعوت أحرونوت تكشف حجم القتلى والمصابين الإسرائليين اليوم

غزة-جثث-الشهداء

إسرائيل تعلن سقوط 150 شهيدًا من حماس و25 من حركة الجهاد

نتنياهو

إسرائيل تعترف: نتعرض لأكبر هجمة صاروخية في تاريخنا