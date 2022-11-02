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سعودي يقتل والد زوجته ويهرب إلى الأردن وبعد 24 ساعة كانت المفاجأة

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ارشيفية
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الأربعاء، 02-11-2022 09:48 ص

تمكنت السُلطات الأردنية، من ضبط مواطن سعودي قتل والد زوجته بسبب خلافات عائلية بينهما بعد هروبه من المملكة إلى الأردن.

وفي التفاصيل، تمكن المواطن من الهروب من محافظة حقل الحدودية إلى دولة الأردن، وقد ألقت السلطات الأردنية القبض على الجاني بعد رصده في قرية صغيرة تقع جنوب الأردن تسمى "دبة حانوت" والتي تبعد نحو 70 كم عن مدينة العقبة.

فيما ألقت الجهات الأمنية بمنطقة تبوك القبض في حينها على شخص آخر شارك في جريمة القتل، بينما هرب الجاني الرئيسي إلى الأردن وضبط في أقل من 24 ساعة من هروبه، وفق صحيفة "الوئام".
 

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