سعودي يقتل مصريًا ويصيب ابن شقيقه والسبب صادم

السبت، 06-03-2021
10:36 ص
محمد فضل - متابعات
أصدرت وزارة الهجرة مساء أمس الجمعة، بيانا بشأن مقتل
مواطن
مصري وإصابة آخر في إطلاق نار بالمملكة، إثر خلاف بسبب "حمولة خضروات".
وقالت الوزارة في البيان إن وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، تواصلت
مع سفارة مصر وقنصليتها في الرياض، لمتابعة التفاصيل القانونية والتحقيقات الأولية
بشأن الحادث.
وأضاف بيان الوزارة أن التحقيقات الأولية في المملكة أظهرت
أن سبب الحادث كان خلافا قد وقع فيما بين مواطن سعودي وبين المجني عليه وابن شقيقه،
وهما من محافظة المنيا، بسبب نقل حمولة خضراوات وانتهى الأمر بإطلاق السعودي الأعيرة
النارية عليهما، ما أسفر عن مقتل
الأول وإصابة الثاني.
وأضاف البيان أن السلطات السعودية ألقت القبض على المواطن
السعودي الذي أطلق النار على المصري (عشري محمد حسن) فأرداه قتيلا وأصاب ابن شقيقه
(حسين)، الذي نُقل لمستشفى في الرياض.
وقدمت وزيرة الهجرة تعازيها لأسرة المتوفي، وأشارت إلى أنها تتابع عملية
نقل جثمانه، مؤكدة ثقتها في سير التحقيقات والإجراءات القانونية بالمملكة.