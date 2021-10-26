سعودي يقتحم منشأة تعليمية ويقتل 7 من أقاربه.. والداخلية تنفذ القصاص

ارشيفية

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أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمدينة جيزان.

وقالت في البيان : أقدم / عبدالله بن جابر بن أسعد المالكي "سعودي الجنسية" على دخول مكتب التعليم بمحافظة الداير بمنطقة جازان وإطلاق النار على منسوبيه، مما أدى إلى مقتل كل من حسن بن محمد بن جبار المالكي، ومحمد بن جبران الخالدي، وحسن بن محمد بن جابر المالكي، وعبدالله بن أحمد جوحلي، وحسين بن سلمان الخالدي، وحسن بن موسى مالكي، وسلطان بن سلمان المالكي، "سعوديي الجنسية".



وتابع البيان: تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.



وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني، اليوم الثلاثاء 20 / 3 / 1443هـ بإصلاحية السجون بمنطقة جازان.