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سعودي يقاضي زوجته بسبب تعنيفها له وبعد عرض التسجيلات كانت المفاجأة

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زوجان
Native
Teads
الأربعاء، 26-10-2022 10:22 ص
تقدم زوج سعودي بشكوى للمحكمة الجزائية يطالب بمعاقبة زوجته التي اعتادت على الإساءة له بالكلام وإطلاق الألفاظ السيئة عنه أمام أبنائه بعد نشوب كل خلاف بينهما.

درس لن تنساه

وطالب الزوج بأن تعاقب الزوجة على هذا الفعل بالغرامة والسجن ويرغب في الانفصال عنها لكن بعد أن يلقنها درسًا لا تنساه حسب كلام الزوج، وفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية .

وقال الزوج أن زوجته سببت له أذى نفسيا نتيجة ما تفعله معه من خلق مشاكل، ومن ثم التلفظ عليه وسبه والشتم حتى أصبح لا يبيت في المنزل، ويذهب إلى أصحابه كل ليلة للمبيت عندهم، موضحًا أنها شديدة الشخصية ولا يستطيع مجادلتها، ولكن قبل ذلك قرر الزوج أن يشتكي الزوجة التي وضعت عليه مؤخرًا بعد الطلاق 250 ألف ريال، ولم يجد طريقة للخلاص إلا بشكوى حتى يحكم له ويزيح هذا المبلغ.

محادثة مسجلة

وبعرض القضية على المصالحة استمع المصلح للطرفين وتمكن أن يقرب وجهات النظر حيث أوضح للزوجة أن ما تقوم به لا يقبل، وبعد أن استمع لمحادثة مسجلة من الزوجة عرف المصلح أن الزوج واقع في يد زوجة قوية الشخصية، ولكن أفهم الزوجة بأن الزوج على حق وإذا وصلت للقاضي وفقًا للتسجيلات والتقارير والرسائل التي قدمها الزوج قد يكون الأمر ضدها، وقد يحكم عليها إما بالغرامة أو السجن لتعنيفها لزوج والتلفظ عليه.
 

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