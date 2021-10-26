الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
توقيت مصر 17:47 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وزير الري: إنشاء بنية تحتية حول السد العالي استعدادًا لانهيار سد النهضة

سعودي يقتحم منشأة تعليمية ويقتل 7 من أقاربه.. والداخلية تنفذ القصاص

كل ماتريد معرفته عن تداول الاسهم والتداول اليومي للفوركس

مستشار الرئيس: قريبًا توفير لقاح للحوامل والمرضعات والأطفال

شاهد.. لص يسرق بنك بالكويت ويطعن عاملًا بسكينة في صدره

مودل آش تنشر صورة صادمة في وضعية جريئة وتغلق التعليقات

بعد إفاقتها من الغيبوبة.. العروس المذبوحة تكشف مفاجأة عن الفاعل

صادم.. يسلم جسد عروسه في شهر العسل لرجل خمسيني مقابل هاتف محمول

بينهم عرب.. فنانون رجال أعلنوا مثليتهم وتزوجوا ذكورًا

إغلاق التصويت على الفائز بالكرة الذهبية.. هل يحسمها «صلاح»؟

ADS
 

سعودي يرمي طفله من السيارة وزوجته تقفز منها وتنفصل رأسها..والسبب صادم

-1588618035lz7nt
ا
Native
الثلاثاء، 26-10-2021 09:31 ص


في واقعة صادمة، أقدم زوج سعودي على عض طفله حتى نزف دمًا وألقاه من السيارة وهي مسرعة، فيما قامت الزوجة بالقفز وراء طفلها لتدهسها سيارة اخرى وتفصل رأسها عن جسدها.
الواقعة كشفها أخصائي أول سموم بمركز السموم بوزارة الصحة السعودية مجدي جمل الليل، مشيرًا إلى خطورة تأثير المخدرات على عقل المتعاطي.
وروى  “جمل الليل” وفقا لموقع سبق  قصة حدثت لمتعاطٍ كان قادمًا بأحد الطرق بمنطقة مكة المكرمة، إذ قام بعض طفله الصغير حتى سال الدم، وقذف به من النافذة لأنه يبكي.
وأضاف أنه بعدما شاهدت ذلك زوجةه فتحت الباب والسيارة تسير، وقذفت بنفسها في الطريق، وجاءت سيارة مسرعة ودهستها، ما أدى إلى فصل رأسها عن جسدها، وواصل طريقه دون مبالاة بما حدث، وعند نقطة التفتيش تم استيقافه بعد مشاهدة دم على “طبلون” السيارة، وقام بالهرب، وتمت ملاحقته والقبض عليه، وعند سؤاله عن الدم قال لهم أنا قتلت الجني، وبعد التحقيق اتضح أنه بلع 20 حبة من أقراص الأمفيتامين.
 

إقرأ ايضا

HighDam-L-1

وزير الري: إنشاء بنية تحتية حول السد العالي استعدادًا لانهيار سد النهضة

download

سعودي يقتحم منشأة تعليمية ويقتل 7 من أقاربه.. والداخلية تنفذ القصاص

محمد-عوض-تاج-الدين-مسشار-الرئيس-لشئون-الصحة

مستشار الرئيس: قريبًا توفير لقاح للحوامل والمرضعات والأطفال

أخبار متعلقة

20211020172323104

واقعة غريبة.. اعتقال قط متلبسًا بالمخدرات

شنق-اعدام-انتحار-1595344850

شاهد.. الإعدام شنقًا لأرملة أم لـ 9 أطفال بعد ضبطها بهذه الجريمة

Capture

صدمة.. زوج يجبر زوجته على معاشرة «كلب» والأمن يتدخل

61672c798546a

وفاة إعلامي سعودي شهير بشكل مفاجئ

9999041966

شاهد.. كيف بدت «فيحاء» بعد 8 سنوات من السجن

5790-19

زوجة مؤمن زكريا: حسبنا الله ونعم الوكيل