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سعودي يحرق زوجته بماء الأسيد بعد زواج 10 شهور والسبب صادم

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الإثنين، 04-04-2022 11:09 ص

أقدم زوج سعودي على قتل زوجةه حرقًا بماء الأسيد، بعد زواج دام 10 شهور فقط، كما تسبب في إصابة طفلتها من زوجها السابق.
وكشف أحد أفراد أسرة القتيلة التي أطلق عليها "قتيلة حي السامر" تفاصيل الجريمة المروعة.
وكانت شرطة جدة أحالت ملف التحقيق في الجريمة إلى النيابة العامة، عقب التعرف عليه من أسرة القتيلة، التي أكدت معاناتها طوال أشهر زواجها.
ونقلت صحيفة “عكاظ”، عن ماجد الزهراني -أحد أفراد أسرة القتيلة، أن الضحية تبلغ من العمر 28 عاماً، وتزوجة الجاني منذ 10 أشهر، ولديها طفلة من زواج سابق تبلغ من العمر 4 أعوام.

وقال: “كانت المشاكل بينهما تتلخص في عدم وجود عمل لدى الزوج، في حين كانت الزوجة تعمل بإحدى شركات التجميل، وهو ما جعل الزوج وفق حديثه يطلب منها اقتراض 400 ألف ريال من أحد البنوك، بينما كانت ترفض ذلك لعدم قدرتها على السداد وعدم عمل الزوج ما قد يتسبب في سجنها”.

وأضاف: “الزوجة لم تجد طريقة لمنع الزوج من مطالبته لها بالاقتراض إلا باللجوء إلى الشرطة، وانتهت شكواها بالمصالحة بينهما، ولم نكن نعلم ما يضمر لها من مصير، بعد أن قام في اليوم التالي بالتعدي عليها، ومن ثم قام بسكب مادة الأسيد على وجهها وجسدها، وتعمّد سكبه على جسد طفلتها”.

وأضاف أن القتيلة صارعت آلامها وحروقها وقامت بالاتصال بوالدتها وهي تبلغها باعتدائه عليها، وأنها ستموت، وقالت: “زوجي قتلني وبنتي أمانة عندكم”.

ونوه إلى أنه سبق أن أخبرت القتيلة أسرتها أنها لا تشعر بالأمان مع زوجها وأنه دائم التهديد والتعدي عليها.

وأفاد الزهراني بقوله: “الجاني حاول منع الجيران من التدخل، وهدد بإيذائهم قبل أن يتم نقل القتيلة إلى المستشفى حيث لفظت أنفاسها، فيما لا تزال طفلتها في المستشفى بحاجة إلى العناية الصحية والتجميلية المكثفة لما لحق بها من حروق بسبب الجاني، الذي كان مؤتمناً على حياتها غير أنه غدر بها وبأمها”.
 

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