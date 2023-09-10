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ارشيفية
الأحد، 10-09-2023 01:13 م


 

كشف الراوي السعودي سعيد السعيد، أغرب قصة لعريس اكتشف ليلة زفافه أن عروسه ليست عذراء.

 

أنا امرأة أخطأ علي

 

وقال الراوي خلال لقاء على قناة "المجد" الفضائية، أن العريس اتفق مع عروسه على موعد الزفاف، ودخل عليها وبينما يتحدث معها، أخذت فجأة تصيح وتبكي وتقول له: "لا تجين ولا تقربن، أنا امرأة أخطأ علي".

 

وطلبت المرأة من زوجها أن يستر عليها حتى الصباح وتذهب إلى أهلها، حتى إذا جاء موعد الفجر، جمعت أغراضها وعزمت أن تذهب لأهلها.

 

ذهبوا إلى بلدة بعيدة

 

وأضاف الراوي، أن الرجل استرجع وتعوذ بالله من الشيطان، وأشار عليها أن يرحلوا مدة سنة من البلدة التي يعيشون فيها، وودع أهله وشال أغراضه وقشه هو وبنت الحلال ورحلوا".

 

حامل في طفل

 

وأشار إلى أن الرجل تبين أنها حامل، وبعدما ارتاحت من النفاس، عادوا إلى منزلهم، وأخذ الرجل الطفل فجرًا ووضعه عند باب المسجد، وجلس يتابع الوضع، حتى إذا جاء المؤذن للمسجد واكتشف الطفل بيّن نفسه منصدم وقال أمام الجميع "ترى بكفله".

 

تبنى الطفل

 

وعاد الرجل، ومعه الطفل وأعطاه لأمه والجميع أصبح يعرف أنه متبنى للطفل وليس بولده.

واختتم الراوي القصة، بأن هذا الرجل ستر المرأة ولم يفارقها وربى الطفل ولم يخبر أحدًا بالقصة حتى توفي، مؤكدًا على أهمية الستر كفضيلة يجب أن يتحلى بها كل مسلم.

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