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سعودية شهيرة: والله ثم والله ما أتزوج عربي

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مودل روز
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الخميس، 21-07-2022 01:39 م

أعلنت عارضة الأزياء السعودية مودل روز عن عدم تكرارها تجربة الزواج من عربي مجدداً بعد أن عاشت تجربة سيئة مع زوجها السابق رجل الأعمال محمد الحمود، التي انتهت في ساحات المحاكمة للحصول على الطلاق منه.

وفي التفاصيل ردت مودل روز على سؤال وجته لها متابعة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي حول إذا كان ممكن أن تتزوج من أمريكي معتبرة أن الحب مع شخص عربي أعمق من الأجنبي.
وقالت المتابعة: "حبي وانحبي.. بس يارب مو أمريكي.. ترا حبنا أعمق من حب الأجانب، شلون تعبيرين.. شلون تقولين له أموت فيك".
وأعادت مودل روز نشر التعليق عبر حسابها، مشيرة إلى أنها لن تكرر تجربتها في الزواج من عربي حتى لو تطلب الأمر البقاء بدون زواج باق حياتها واصفة التجربة بالمريرة.
وعلقت قائلة: "لا.. بعد التجربة المرة والله ثم والله لو أقعد عزباء طول عمري ولا أتزوج عربي".
 

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