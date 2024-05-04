الأحد 05 مايو 2024
توقيت مصر 02:24 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

هو فيه كده؟.. تعليق مفاجئ من لميس الحديدي على بكاء شيرين في الكويت

الرئة بـ 3 ملايين.. اعترافات صادمة لقاتل طفل شبرا

فيديو.. أمطار تحمل أسماكاً تتساقط في شوارع إيران

حاجة تكسف.. نجم الزمالك يثير الجدل بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

قرار رسمي جديد بشأن بشأن "زي المدارس" على مستوى الجمهورية

فيديو قلب السوشيال ميديا.. سيد عبدالحفيظ يسخر من ركلتي جزاء الأهلي والزمالك

إبراهيم سعيد: جوميز يطلب رحيل شيكابالا رسميا عن الزمالك

فيلم السرب يحقق إيرادات عالية في شباك التذاكر.. أكثر من 3 ملايين جنيه

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم

مهمة غير مسبوقة.. الصين تغزو الجانب البعيد من القمر

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم

Wf5BuP9o
الدولار
السبت، 04-05-2024 10:18 ص نسمه عبد الوهاب
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مستويات ثابتة اليوم السبت 4 مايو 2024، خلال ثاني أيام العطلة الأسبوعية في البنوك الحكومية والخاصة، حيث سجلت العملة الأمريكية في البنك المركزي المصري مستوى 47.88 جنيه للشراء و48.02 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار

بلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 47.9 جنيه للشراء و48 جنيهًا للبيع، واستقر سعر صرف الدولار في البنك العقاري المصري العربي عند مستوى 47.9 جنيه للشراء و48 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه
تحدد سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر عند مستوى 47.9 جنيه للشراء و48 جنيهًا للبيع، وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن
استقر سعر الدولار الآن في البنك المصري الخليجي عند مستوى 48 جنيهًا للشراء و48.1 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار الآن في بنك الكويت الوطني ليسجل مستوى 48.1 جنيه للشراء و48.2 جنيه للبيع.




إقرأ ايضا

2024_5_4_14_18_16_727

هو فيه كده؟.. تعليق مفاجئ من لميس الحديدي على بكاء شيرين في الكويت

download (1)

الرئة بـ 3 ملايين.. اعترافات صادمة لقاتل طفل شبرا

2188791_0

حاجة تكسف.. نجم الزمالك يثير الجدل بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية