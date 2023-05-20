سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم في البنوك

السبت، 20-05-2023
03:51 م
نسمه عبد الوهاب
سجل سعر الريال السعودي
أمام الجنيه اليوم السبت 20 مايو 2023، مع توقف التعاملات المالية في المصارف لثاني أيام العطلة الأسبوعية، مستويات مستقرة، وذلك بعد قرر البنك المركزي المصري، بتثبيت أسعار الفائدة في البنوك.
سعر الريال السعودي
اليوم
استقر سعر الريال السعودي
اليوم السبت 20 مايو 2032، في المصرف العربي الدولي، عند مستوى 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي
أمام الجنيه في بنك الإسكندرية، نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي
أمام الجنيه في بنك الإستثمار العربي، عند مستوى 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي
أمام الجنيه
سجل سعر الريال السعودي
مقابل الجنيه في بنك مصر، نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري بلغت سعر العملة السعودية مقابل الجنيه، نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وثبت سعر الريال السعودي
في البنك الأهلي المصري، عند مستوى 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.