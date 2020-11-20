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سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه في نهاية الأسبوع

الدولار
دولار
 
الجمعة، 20-11-2020 09:28 م أحمد سالم
تراجع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بنحو 1.7 قرش خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل في نهاية أمس 15.576 جنيه للشراء، و15.676 جنيه للبيع، مقابل 15.593 جنيه للشراء، و15.693 جنيه للبيع نهاية الأسبوع السابق عليه.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، خسر متوسط سعر العملة الأمريكية نحو 7.94 قرش منذ بداية نوفمبر الجاري.

سعر الدولار في بنك QNB

عرض بنك QNB سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه في ختام تعاملات أمس الخميس، وسجل 15.58 جنيه للبيع و15.68 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامى

تداول مصرف أبوظبي الإسلامي سعر العملة

الأمريكية أمام الجنيه في نهاية تعاملات الأسبوع، عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

عرض البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصري

سجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.
 

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