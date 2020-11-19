سعر الدولار يتأرجح أمام الجنيه آخر تعاملات اليوم

الخميس، 19-11-2020
09:23 م
أحمد سالم
تباين سعر الدولار
الأمريكى اليوم الخميس 19-11-2020، مسجلا فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.
فى حين انخفض قرش فى بنك عودة " لـ 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع مقابل 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.
وارتفع الدولار
اليوم الخميس إذ اصطدم تفاؤل واسع النطاق بشأن لقاحات لكوفيد-19 بالمخاوف حيال ارتفاع أعداد الإصابات والمخاطر على تعاف اقتصاد
ى عالمى هش.