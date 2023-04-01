الأحد 02 أبريل 2023
توقيت مصر 07:12 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وفاة طبيب داخل محبسه....تفاصيل

سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

مرتضى منصور: تم حسم ملف المدير الفني الجديد والاعلان خلال أيام

غادة عبد الرازق...لو عندي تصوير في رمضان مش بصوم

سد النهضة خبير مياه الملء الرابع يساوي الثلاث مرات الأولى.....تفاصيل

خالد يوسف يعلن اعتزاله "الدراما التلفزيونية"

حسن الخاتمة.. وفاة شاعرة الصعيد ليلى رفاعي صائمة خلال أدائها صلاة العصر

أنقرة تستدعي سفير الدنمارك بسبب حرق القرآن والعلم التركي

أزمة بين زينة وصناع "جعفر العمدة"....تفاصيل

وفاة الفنان الكويتي حسين علي العوض عن 33 عاما

ADS
 

سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

download (8)
الدولار
Native
Teads
السبت، 01-04-2023 02:51 م نسمه عبد الوهاب
استقر سعر الدولار اليوم السبت 1 أبريل 2023، في البنوك الحكومية والخاصة، مع توقف التعاملات المالية في المصارف بمصر، لثاني أيام العطلة الأسبوعية.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي، نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري، مستوى 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن

سجل سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني، مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف الدولار في المصرف المتحد، نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وثبت سعر صرف الدولار في المصرف العربي الدولي، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

بلغ سعر الدولار في بنك CIB، نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري، نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي، مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع






 

إقرأ ايضا

2097879

الزمالك يستعد لتقديم شكوى ضد برنامج المقالب «رامز نيفر إند»

2022_8_3_14_45_46_93

وفاة طبيب داخل محبسه....تفاصيل

859

مرتضى منصور: تم حسم ملف المدير الفني الجديد والاعلان خلال أيام

أخبار متعلقة

2036850_0

أحمد موسى: الجنيه فقد 20% من قيمته خلال 3 شهور

download

انخفاض جديد في أسعار الذهب

2022090804010414

لأول مرة في التاريخ.. الدولار يتخطى 40 جنيهًا في العقود الآجلة

19_2021-637763987921969053-196

الدولار.. وزير التموين يكشف سبب انسحاب مصر من "اتفاق الحبوب"