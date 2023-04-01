سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

السبت، 01-04-2023
02:51 م
نسمه عبد الوهاب
استقر سعر الدولار
اليوم السبت 1 أبريل 2023، في البنوك الحكومية والخاصة، مع توقف التعاملات المالية في المصارف بمصر، لثاني أيام العطلة الأسبوعية.
سعر الدولار
اليوم
استقر سعر الدولار
اليوم في البنك المصري الخليجي، نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار
اليوم في البنك المركزي المصري، مستوى 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار
اليوم في بنك قناة السويس، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر
صرف الدولار
الآن
سجل سعر
صرف الدولار
في بنك الكويت الوطني، مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، واستقر سعر
صرف الدولار
في المصرف المتحد، نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وثبت سعر
صرف الدولار
في المصرف العربي الدولي، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في البنوك
بلغ سعر الدولار
في بنك CIB، نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع
بلغ سعر الدولار
في البنك المركزي المصري، نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع
استقر سعر الدولار
في بنك الإسكندرية، نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار
في البنك العقاري المصري العربي، مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع