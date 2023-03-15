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سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك العاملة بمصر

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الدولار
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الأربعاء، 15-03-2023 10:00 ص

 

استمر ثبات سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء مع بداية العمل بالبنوك المصرية.

وبحسب ما جاء بجدول أسعار العملات فقد وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 30.83 جنيها للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

 

وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 30.9 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع

 

بلغ متوسط سعر الدولار في معظم بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، بلوم ، المشرق، المصرف المتحد، الكويت الوطني، الاستثمار العربي، قناة السويس أبوظبي التجاري، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، المصري لتنمية الصادرات، HSBC،المصرف العربي الدولي، الأهلي المتحد، فيصل الاسلامي".

 

بلغ أقل سعر دولار في البنوك حوالي 30.75 جنيها للشراء و 30.85 جنيها للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية".

 

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