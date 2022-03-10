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سعد الصغير يهاجم إعلامي شهير: يرهب الفنانين لعدم الظهور معه

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سعد الصغير
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الخميس، 10-03-2022 12:17 م

نشر الفنان سعد الصغير مقطع فيديو جديد على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي، يرد من خلاله على الإعلامي أحمد عبد العزيز.
وقال الصغير بالفيديو :"أولا آسف على الأسلوب، طبعا مش واخدين على سعد الصغير كدا، لكن لما واحد يفكر بس إن هو إعلامي ويعمل إرهاب للفنانين على حسابنا وعلى حساب زملاء آخرين لازم اتكلم كدا مع احترامي لجمهوري والناس المحترمة وأصحابي وإخواتي".
وأضاف سعد الصغير :"عايز تعرف ابني محمود سعد الصغير داخل في الموضوع ليه، عشان مينفعش يشوف حد يتكلم عني كدا ويسكت، أنا حبيت أفهم ناس علشان مش كل واحد مع احترامي يطلع في قناة يشتم في الناس وعادي".
وتوجه سعد الصغير بطلب من نقابة الاعلاميين، بالكشف عن وضع أحمد عبد العزيز، مشيرا إلى أنه يرهب الفنانين بسبب عدم موافقتهم على الظهور في برنامجه.
الجدير بالذكر أن أحمد عبد العزيز كان قد إستضاف طليقة سعد الصغير الممثلة برلتني عامر، ووجه بعض الكلام له، وكشف عن بعض أسرار طلاقهما.
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

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