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سعد الصغير: «ربنا مش راضي عني عشان لسه بغني»

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سعد الصغير
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الأحد، 10-04-2022 02:12 م

حلّ المطرب الشعبى سعد الصغير، ضيفاً علي الإعلامية رغدة شلهوب ببرنامج "سابع سما" المذاع عبر قناة النهار، للحديث عن أسرار من حياته الشخصية وآخر أعماله الفنية.
وقال سعد الصغير : "على طول عندي تأنيب ضمير وأقولها من خلال برنامج حضرتك لما تعرفي إن ربنا بيحبني وراضي عني يبقي هبطل.. آه أنا حاسس إن ربنا مش راضي عني".
وأضاف سعد الصغير :"ضميري مأنبني أكثر إن سني كبر وأنا كنت بقول لما ابني يكبر ويتجوز وأبقى جدو لازم أبطل دايما عندي صراع بين الشر والخير".
ومن ناحية اخرى وجه الصغير خلال حواره بالبرنامج، الشكر لزوجته، قائلا:" يتعملها تمثال والله ست نموذج وجبل وحمالة ورغم خلافاتنا الكثيرة الا انها ولا مرة تطلب الطلاق مني".
وتابع الصغير:" بقولها أنا آسف على كل الخلافات الماضية ولو عاوزاني ابوس رجلك قدام العالم كله أجي ابوسها".
وأوضح: "معندهاش شغالة في البيت وبتقوم بكل أعمال البيت وتحاول بكل الطرق تقليل المصاريف المنزلية".
 

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