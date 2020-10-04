سر ينشر لأول مرة عن السادات .. يرويه أبو الغيط

كشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن الاسم الكودي للرئيس الراحل محمد أنور السادات خلال مراسلات الحرب.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، مع الإعلامي أحمد موسى، بأنه طلب منه أن يطبع الأسماء الكودية لكل قادة الدولة في حرب أكتوبر بشكل سري.

وتابع: "كانت تلك الأسماء الكودية للقادة عبارة عن أسماء عرب ومسلمين بها البعد الإسلامي والتاريخي، وتم تجهيز تلك الاسماء الكودية في مظاريف سرية قبل حرب أكتوبر بخمسة أيام فقط".

وواصل حديثه:" كنت مرعوبا من قرار حرب السادس من أكتوبر وردود الفعل من الإسرائيليين وتساءلت حينها عما إذا كانت سوريا ستشاركنا في حرب أكتوبر ؟



